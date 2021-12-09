У дружелюбній атмосфері: відео першої дуелі поглядів перед поєдинком Ломаченко - Коммі

У дружелюбній атмосфері: відео першої дуелі поглядів перед поєдинком Ломаченко - Коммі

Бій відбудеться у ніч на 12 грудня у Нью-Йорку.

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) та колишній володар титулу IBF у легкій вазі Річард Коммі (30-3-0, 27 KO) провели першу дуель поглядів на прес-конференції, присвяченій майбутньому поєдинку.

Бій відбудеться у ніч на 12 грудня у Нью-Йорку.

Відео пресконференції, на якій відбулася дуель поглядів, опублікувала промоутерська компанія Top Rank.

Обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

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