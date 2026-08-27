У "Динамо" розповіли, в якому стані стадіон імені Лобановського після атаки росіян на Київ

Стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" виступило з офіційною заявою щодо стадіону імені Валерія Лобановського після чергової російської атаки на столицю України у четвер, 27 серпня.

Пресслужба "біло-синіх" повідомила, що внаслідок удару окупантів арена не постраждала.

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Саме на стадіоні імені Лобановського столичний клуб проводить свої домашні матчі в чемпіонаті та Кубку України.

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"Під час чергового терористичного обстрілу Києва зафіксоване падіння уламків неподалік від динамівської арени ім. В. Лобановського. Сам стадіон обійшовся без ушкоджень.

Дякуємо всім, хто, відгукнувшись на перші новини про задимлення поблизу стадіону "Динамо", поцікавився долею співробітників клубу.

Висловлюємо щирі співчуття тим, хто постраждав від атаки російських агресорів", — йдеться в заяві київського клубу.

Зазначимо, що "Динамо" розпочало новий сезон УПЛ непростими перемогами над "Вересом" (2:1) та "Колосом" (2:1). Наступний матч підопічні Ігоря Костюка проведуть у понеділок, 31 серпня, проти "Буковини".

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Раніше повідомлялося, що "Динамо" офіційно попрощалося з форвардом-легіонером.

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