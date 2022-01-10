У "Дженоа" прокоментували чутки про можливу відставку Шевченка, кого "сватають" на його місце

Італійські ЗМІ пишуть, що український фахівець опинився під загрозою звільнення.
Президент "Дженоа" Альберто Дзангрільо відреагував на чутки стосовного того, що Андрій Шевченко може бути звільнений з посади головного тренера генуезької команди.
Бос "грифонів" виступив на пресконференції після матчу 21-го туру італійської Серії А, в якому підопічні Шевченка програли прямому конкуренту за збереження приписки в Серії А - "Спеції" (0:1).
"Мені дуже гірко, шкода наших уболівальників. Це поганий вечір у дуже скрутний момент. Ймовірно, це один із найскладніших моментів за останні роки для "Дженоа". Повторюю, я дуже засмучений, але ми тут, щоби виправити ситуацію.
Чи можливий виліт до Серії Б? Ми все враховуємо, і це частина футболу. Вчора ввечері ми повинні були зіграти краще, але нічого не змінюється: коли два місяці тому я сказав, що ми повинні діяти крок за кроком, я припускав, що може статися таке. Я один із фанатів клубу і чудово розумію, що зараз відбувається в серцях та головах уболівальників.
Робота тренера? Коли щось не так із відділенням, головного лікаря не прибирають. Ми все обговорюємо, і я в передусім. У складний момент усі мають проаналізувати ситуацію - і тренери, і гравці. Усі. Ми повинні бути активними на трансферному ринку, щоб виправити ситуацію, яка насправді стає складною", - наводить слова Дзангрільо TMW.
Як повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на Telenord, керівництво "грифонів" розчароване останніми результатами команди і вже розглядає двох кандидатів на заміну Шевченку.
Посісти місце 45-річного українця можуть італійці Роландо Маран та Давіде Баллардіні. Саме останнього Шевченко й змінив біля керма генуезців у листопаді 2021 року.
- "Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19 позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, колектив Шевченка відділяє п'ять балів;
- "Грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом Шевченка у внутрішній першості, забивши всього три голи;
- Наступний матч "Дженоа" проведе 13-го січня, коли в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії зустрінеться на виїзді з "Міланом".
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