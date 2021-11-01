У ексфутболіста збірної Англії діагностували рідкісне захворювання: йому знадобиться пересадка печінки

Наразі він є тренером молодіжного складу англійського клубу.

У колишнього футболіста збірної Англії Кірона Даєра виявили рідкісне захворювання.

Як повідомляє офіційний сайт "Іпсвіч Тауна", молодіжний склад якої тренує Даєр, у нього діагностували первинний склерозувальний холангіт.

Зазначається, що тепер 42-річному Даєру знадобиться пересадка печінки.

"На жаль, кілька років тому мені діагностували незадовільний стан печінки, через що одного разу мені знадобиться трансплантація. Протягом наступного тижня результати тестів мають підтвердити, коли мені потрібно пройти цю процедуру.

Я бачу себе дуже позитивною людиною, яка має подолати цю незначну невдачу. Я дуже вдячний клубу, вболівальникам та громадськості за їхнє повідомлення підтримки протягом останнього тижня. Хотів би попросити всіх поважати мою таємницю та конфіденційність моєї родини", - сказав Даєр.

До речі, Кірон відіграв за збірну Англії у 33 матчах, проте не відзначався результативними діями. Він був у складі "Трьох левів" на Чемпіонаті світу-2002 та на Чемпіонаті Європи-2004. За свою кар'єру екс-хавбек встиг пограти за "Ньюкасл", "Вест Хем", "Міддлсбро", Квінс Парк Рейнджерс" та "Іпсвіч Таун".

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