У ФІФА відкинули ідею проведення ЧС раз на два роки, але хочуть розширити футбольну географію – несподівана заява

Нинішній Мундіаль у Катарі може стати не єдиним, який відбудеться восени або взимку.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відмовилася від намірів проводити чемпіонат світу раз на два роки.

Про це повідомив голова відділу глобального розвитку ФІФА Арсен Венгер у коментарі виданню L'Equipe.

"Мене попросити розвинути ідею проведення чемпіонату світу що два роки. Я подумав, що це було б цікаво. Але для реалізації такого плану довелося б перетрусити весь футбольний календар і принцип кваліфікації.

ФІФА зараз не планує переходити на 2-річний цикл. Ми залишаємося на 4-річному циклі, в рамках якого будуть чергуватися чемпіонат світу, жіночий чемпіонат світу, Євро та клубний чемпіонат світу", – сказав Венгер.

Легендарний французький тренер, а нині функціонер також заявив, що проведення ЧС-2022 в Катарі наприкінці календарного року виправдало себе. Тож він бачить сенс, аби в майбутньому Мундіаль в осінній або зимовий період могла б прийняти Африка.

"Якщо ми хочемо демократизувати футбол, доведеться проводити чемпіонати світу в африканських країнах, де нереально грати влітку. Але зимовий чемпіонат світу в Катарі виправдав себе.

Звичайно, деякі збірні не змогли нормально підготуватися фізично, але принаймні всі підійшли до турніру зі справжньою ментальною свіжістю, чого не завжди вистачало в минулому. Пам'ятаю, як команди приїжджали на чемпіонат світу психологічно втомленими через невдалий період підготовки", – резюмував Венгер.

Зазначимо, що поточна планетарна першість з футболу стала першою, яка відбувається на Близькому Сході. Також це перший в історії Мундіаль, який проводиться не влітку, а восени та взимку.

Наступний чемпіонат світу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США. Він стане історичним, адже участь у фінальному турнірі візьмуть уже не 32 команди, а 48.

А ось на проведення ЧС-2030 претендує Україна. На початку жовтня цього року наша країна разом з Іспанією та Португалією подала спільну заявку на проведення Мундіалю.

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