У фіналі обіграла росіянку: українська тенісистка стала переможницею парного турніру WTA в Японії

Українська тенісистка Надія Кіченок виграла парний турнір WTA 250 в японській Осаці.

31-річна українка здобула трофей у дуеті з німкенею Анною-Лєною Фрідзам. У фіналі вони перемогли "нейтральну" росіянку Анну Калінську та Юлію Путінцеву з Казахстану.

Фінальний матч завершився успіхом українсько-німецького тандему з рахунком 7:6, 6:3.

Вирішальний поєдинок тривав одну годину 34 хвилини. Кіченок і Фрідзам один раз подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та реалізували 4 з 14 брейкпойнтів.

Для українки це дев'ятий парний трофей у кар'єрі, а для німкені – четвертий. До цього останнім парним титулом Надії була перемога у жовтні 2022 року на турнірі WTA 250 у Таллінні разом зі своєю сестрою Людмилою.

Кіченок і Фрідзам вперше разом виграли парний турнір. Два попередні спільні фінали українка та німкеня програли.

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