У фіналі обіграв росіянина: визначився переможець Підсумкового турніру ATP (відео)

Александр Звєрєв виграв ATP Finals вдруге в кар'єрі.

Німецький тенісист Александр Звєрєв став переможцем Підсумкового турніру ATP, який було зіграно в Турині. У фінальному матчі 24-річний німець переміг росіянина Данила Медведєва.

Вирішальний поєдинок тривав годину та 16 хвилин. Звєрєв переграв суперника з РФ у двох сетах - 6:4, 6:4.

Звєрєв виграв Підсумковий турнір вдруге в кар'єрі. У 2018 році німець у вирішальному матчі ATP Finals обіграв Новака Джоковича. Для німця це 19-й титул в кар'єрі на турнірах ATP в одиночному розряді.

Зазначимо, що це шостий трофей Звєрєва у 2021 році. Раніше Александр виграв турніри у Акапулько, Мадриді, Цинциннаті, Відні, а також заоював "золото" на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Минулого року переможцем Підсумкового турніру ATP став Медведєв, тоді росіянин у фіналі переміг Домініка Тіма.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що визначилася переможниця жіночого Підсумкового турніру.