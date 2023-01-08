У фіналі перемогла росіянку: українська тенісистка стала чемпіонкою турніру в Таїланді

Катерина Володько виграла сьомий титул у кар'єрі.
Українська тенісистка Катерина Володько (до зміни прізвища – Бондаренко) стала переможницею турніру ITF W40 у Нонтхабурі (Таїланд).
У фіналі змагань наша 36-річна співвітчизниця обіграла росіянку Валерію Савіних, яка змушена виступати під нейтральним прапором через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.
Досвідчена українка за два сети розбіралася з тенісисткою країни-агресорки. Матч тривав одну годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:3.
Таким чином, Володько здобула сьомий титул у своїй кар'єрі. Це її перший особистий трофей від 2017 року.
Додамо, що 7 січня Катерина також зіграла у фіналі парного турніру в Таїланді. Володько в дуеті з японкою Хіроко Куватою програла тандему Лян Еньшуо (Тайвань) та Ма Єсінь (Китай).
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