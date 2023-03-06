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У фіналі здолала росіянку: Костюк виграла дебютний титул WTA і присвятила його захисникам України

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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У фіналі здолала росіянку: Костюк виграла дебютний титул WTA і присвятила його захисникам України

Марта Костюк / Фото: twitter.com/WTA

Після свого тріумфу Марта не потисла руку спортсменці з країни-агресорки та відмовилася від спільного фото.

Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею турніру WTA 250 в Остіні (США).

У фінальному матчі 20-річна уродженка Києва обіграла росіянку Варвару Грачову, яка виступала в нейтральному статусі через загарбницьку війну РФ проти України.

Вирішальний поєдинок турніру завершився з рахунком 6:3, 7:5 на користь українки.

Для Костюк це перший в кар'єрі титул на рівні WTA в одиночному розряді. Раніше Марта чотири рази поступалася у півфіналах.

Додамо, що після перемоги українка відмовилась від рукостискання з росіянкою, але потисла руку судді і подякувала вболівальникам. Також вона відмовилася від спільного фото з тенісисткою країни-агресорки з нагородами, які фіналісткам турніру вручили після поєдинку.

Свій дебютний титул на такому високому рівні Костюк присвятила Україні та її захисникам.

"Кожному, хто перебуває тут, і кожному, хто дивиться трансляцію, особливо в Україні, я хочу сказати: "Слава Україні". Особлива перемога, враховуючи ту ситуацію, в якій я перебуваю зараз. Я хочу присвятити цей титул Україні та всім людям, які борються та гинуть зараз. Це дуже особливий момент.

Дякую кожному, хто доклався до організації цього турніру, багато часу та роботи знадобилося, це було нелегко. Ще на жеребкуванні я казала, що почуваюся тут, як вдома. Багато людей підходили до мене і підтримували. Тож дякую вам", – сказала Марта у своїй промові.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу цих змагань Костюк обіграла американку Медісон Бренгл, у чвертьфіналі перемогла німкеню Анну-Лену Фрідзам, а в півфіналі подужала американку Даніель Коллінз.

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Дата публікації
Перегляди
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