У фіналі знищила росіянку: українська тенісистка стала чемпіонкою турніру в Туреччині

Анастасія Соболєва виграла четвертий титул ITF у кар'єрі.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва перемогла на турнірі ITF W15 в Анталії (Туреччина).

У фіналі змагань 18-річна українка обіграла росіянку Олександру Шубладзе, яка виступала в нейтральному статусі через повномасштабне військове вторгнення РФ до України.

Поєдинок тривав годину та 14 хвилин. Наша співвітчизниця розгромила спортсменку з країни-агресорки за два сети – 6:2, 6:1.

Зазначимо, що в півфіналі турніру в Анталії Соболєва розбила Панну Барту з Угорщини, не програвши жодного гейму.

Соболєва вшосте в кар'єрі зіграла у фіналі змагань ITF та здобула четвертий одиночний титул. Цього сезону Анастасія виграла сім із восьми своїх матчів.

Раніше ТСН Проспорт писав, що всі українки вилетіли з одиночного розряду Australian Open-2023.

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