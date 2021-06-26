У Фінляндії футбольні фани, які повернулися з Євро-2020 в Росії, спричинили сплеск коронавірусу

У Фінляндії футбольні фани, які повернулися з Євро-2020 в Росії, спричинили сплеск коронавірусу

В країні виявили вже понад 120 хворих серед пасажирів, які повернулися з Санкт-Петербурга.

У Фінляндії виявили сплеск випадків захворювання на COVID-19, пов'язаний з футбольними фанатами, які повернулися з Росії після матчів чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє The Associated Press.

Фінський інститут охорони здоров'я та соціального забезпечення в суботу, 26 червня, закликав "усіх пасажирів, які приїхали з Санкт-Петербурга до Фінляндії будь-якою автобусною компанією, зареєструватися на тест на коронавірус".

За словами директора фінського інституту охорони здоров'я Міка Салмінена, в країні виявили понад 120 випадків зараження COVID-19 серед пасажирів, які повернулися з Санкт-Петербурга, зокрема футбольних фанів. Він припустив, що ця кількість буде рости.

Хоча фінська прикордонна служба була підготовлена ​​до інтенсивного зворотного руху з Санкт-Петербурга, ключовий прикордонний пункт Ваалімаа у вівторок був сильно перевантажений чергами з десятків автобусів з футбольними фанатами і сотень автомобілів.

У підсумку фінська влада вирішила пропустити пасажирів в країну без перевірки, за умови, що ті здадуть тест на коронавірус у своїх регіонах після прибуття.

Раніше цього тижня представники органів охорони здоров'я Фінляндії заявили, що повя'зують деякі випадки зараження з німецьким пабом-рестораном в Санкт-Петербурзі.

Фінляндія провела два матчі групового етапу Євро-2020 в Санкт-Петербурзі, зустрівшись з Росією і Бельгією. За оцінками експертів, на ці матчі в місто приїхало щонайменше дві тисячі фінів.

Гра України на Євро-2020 та драматичний матч між Данією та Фінляндією – всередині гри

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання