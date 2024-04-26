У Франції футболіста збірної України звинувачують у расизмі: подробиці скандалу

Український півзахисник французького клубу "Бордо" Данило Ігнатенко звинувачується в расизмі.

За інформацією видання L'Equipe, 27-річний українець під час матчу 34-го туру Ліги 2 (другого за рангом французького дивізіону – прим.) з "Дюнкерком" нібито назвав захисника суперника Альюна Ба "black pussy", що дослівно перекладається як "чорна кицька", але також вживається у значенні "чорна п***а".

Джерело повідомляє, що Ба одразу поскаржився головному арбітру, а після матчу "Дюнкерк" звернувся до Дисциплінарного комітету ліги, який наразі розслідує інцидент. Вердикт у справі Ігнатенка очікується 16 травня.

Обидва клуби вже опублікували офіційні заяви, де засудили будь-які прояви расизму. Також у "Бордо" пообіцяли застосувати санкції до українця, якщо його вина буде доведена.

Ігнатенко виступає за "Бордо" від січня 2022 року. За французький клуб хавбек зіграв 80 матчів, у яких відзначився 4 голами та 5 асистами.

На рахунку Ігнатенка шість матчів за збірну України, в яких він забив один гол.

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