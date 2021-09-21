У Франції назвали причину заміни Мессі, через яку він побив горщики з тренером ПСЖ

У Франції назвали причину заміни Мессі, через яку він побив горщики з тренером ПСЖ

Після матчу в зіркового аргентинця діагностували пошкодження.

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі отримав травму у поєдинку 6-го туру Чемпіонату Франції проти "Ліона". Аргентинець був замінений 76-й хвилині зустрічі, через що відмовився потиснути руку головному тренеру команди Маурісіо Почеттіно.

За інформацією видання L'Equipe, причиною заміни 34-річного форварда стала травма. Лео отримав забій лівого коліна, після чого керманич парижан вирішив поберегти свою зірку.

Зазначається, що наступного дня після матчу Мессі прибув на ранкове тренування накульгуючи. Футболіст провів цілий день у кімнаті для відновлення і з командою не займався.

Як повідомив офіційний сайт ПСЖ, 21 вересня Ліонель пройшов МРТ, де було підтверджено забій кістки. Контрольне обстеження буде проведено через 48 годин. Таким чином, Мессі, швидше за все, не зіграє 22 вересня в матчі чемпіонату проти "Метца".

Після трансферу з "Барселони" Мессі провів за ПСЖ три матчі, результативними діями не відзначався.

ПСЖ виграв 6 поєдинків з 6 на старті чемпіонату та очолює турнірну таблицю Ліги 1.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Мессі дебютував за ПСЖ, а після матчу на полі творилося справжнє божевілля.

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