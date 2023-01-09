У Франції спалахнув скандал через різкі слова президента федерації про Зідана, Мбаппе заступився за легенду

Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре спричинив скандал своїм висловлюванням на адресу легенди французского футболу Зінедіна Зідана.

У нещодавньому інтерв'ю він у зневажливій манері відповів на запитання про Зізу, якого ЗМІ тривалий час "сватали" на посаду головного тренера "Ле Бле". Також повідомлялося, що Зідану запропонували очолити збірну Бразилії.

"Зідан у збірній Бразилії? Мені начхати, хай їде, куди хоче! Він може піти, куди захоче, очолити клуб чи збірну. Якби Зідан зателефонував мені, я б навіть не підняв слухавку. Можливо, мені ще влаштувати для нього спеціальний конкурс, щоб він знайшов роботу?", – цитує Ле Гре RMC Sport.

Після цієї різкої заяви Ле Гре розкритикували не лише фанати та журналісти, а й зірки футболу. Серед інших на захист Зідана став лідер ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе.

"Зідан – це Франція, не можна так нешанобливо ставитися до легенди", – написав Мбаппе у Twitter.

Також з офіційною заявою щодо слів президента Федерації футболу Франції виступив мадридський "Реал".

"Мадридський "Реал" шкодує про недоречні слова президента Федерації футболу Франції Ноеля Ле Гре про Зінедіна Зідана, одну з найбільших легенд світового спорту.

Ці слова виявляють неповагу до однієї з тих фігур, якими захоплюються фанати в усьому світі. Наш клуб очікує негайних вибачень. Зінедін Зідан, який став чемпіоном світу і чемпіоном Європи, захищаючи кольори своєї країни, завоював безліч інших титулів, уособлює собою цінності футболу, що доводив упродовж усієї своєї професійної кар'єри як у ролі гравця, так і в ролі тренера.

Заяви президента президента Федерації футболу Франції є недоречними для людини, яка займає цю посаду, так само, як і ті, які він робив щодо капітана нашої команди Каріма Бензема, чинного володаря "Золотого м'яча", переможця Ліги націй у складі збірної Франції 2021 року, переможця п'яти Ліг чемпіонів і володаря багатьох інших нагород", – йдеться в заяві на сайті "Королівського клубу".

На тлі гучного скандалу Ле Гре пропросив вибачення за свої слова про Зідана, зазначивши, що насправді ставиться до Зінедіна з величезною повагою.

"Хочу попросити вибачення за ці слова, які абсолютно не показують мої думки та ставлення до футболіста, яким він був, та тренера, яким він став. Я дав інтерв'ю, яке не повинен був давати, тому що воно було спрямоване на порівняння Дешама та Зідана – двох ікон французького футболу.

Визнаю, що зробив кілька незграбних зауважень, які викликали непорозуміння. Зінедін Зідан знає, з якою величезною повагою я ставлюся до нього, як і всі французи", – цитує Ле Гре RMC Sport з посиланням на AFP.

Нагадаємо, минулого тижня Федерація футболу Франції подовжила контракт з Дідьє Дешамом. Він залишиться головним тренером "Ле Бле" щонайменше до червня 2026 року.

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