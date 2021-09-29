"У футболі - це лише 1-й тайм": Зеленський привітав Шевченка з днем народження

"У футболі - це лише 1-й тайм": Зеленський привітав Шевченка з днем народження

Глава держави побажав Андрію успіхів і й надалі прославляти Україну в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський привітав видатного футболіста Андрія Шевченка з днем народження. 29 вересня колишньому нападнику "Динамо", "Мілана" та "Челсі", а також екскоучу національної команди України, виповнилося 45 років.

Глава держави присвятив легенді футболу пост у Facebook.

"Він увійшов до топ-100 найкращих гравців XX століття. Він творив дива на полі під номером 7, а у новітній історії нашого футболу став номером один. Перший українець, який виграв Лігу чемпіонів. Перший українець, який за часів незалежності отримав "Золотий м’яч". А як тренер - перший, хто вивів збірну України до плейоф Чемпіонату Європи.

Андрій Шевченко. Для молодого покоління гравців - Андрій Миколайович. Для звичайних уболівальників - просто Шева. І сьогодні йому 45! У футболі - це лише 1-й тайм. Бажаю, щоб і подальша гра була так само сповнена успіхів, складалася на твою користь, а отже - на радість усім нам і на славу всій Україні. З днем народження" - написав Зеленський.

Він увійшов до топ-100 найкращих гравців XX століття. Він творив дива на полі під номером 7, а у новітній історії нашого... Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 29 вересня 2021 р.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Шевченка привітали з днем народження зворушливим відеороликом.

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Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Шевченко замовив персоналізовані ключки для гольфу з розміщеним на них українським прапором.

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