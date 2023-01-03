У футболіста клубу НФЛ під час матчу зупинилося серце: що відомо про його стан (відео)

Дуже неприємний інцидент затьмарив матч регулярного чемпіонату НФЛ між "Цинциннаті Бенгалз" та "Баффало Біллз". У захисника гостей Дамара Гемліна просто на полі стався серцевий напад.

Епізод трапився у першій чверті зустрічі. Гемлін жорстко зіткнувся з гравцем суперників Ті Хіггінсом, після чого впав на землю та знепритомнів.

They have an ambulance on the field for Bills Safety Damar Hamlin and they just announced the medical personnel have been administering CPR… I really hope he ends up ok. What a bizarre situation. pic.twitter.com/hvczkaz0lC — Steve Cox (@RealSteveCox) January 3, 2023

Лікарі одразу ж поспішили на допомогу 24-річному спортсмену. Пів години медики просто на полі надавали постраждалому екстрену допомогу, їм вдалося відновити серцебиття Дамара засобами серцево-легеневої реанімації.

Після цього Гемліна доправили до лікарні, де він зараз і перебуває. Його стан оцінюють як критичний.

Extreme amount of urgency in treating injured Bills defensive player Damar Hamlin. Ambulance on the field at Paycor Stadium. pic.twitter.com/QLmmn3kqMg — Joe Danneman (@FOX19Joe) January 3, 2023

Через інцидент з Гемліном матч було зупинено. Гравці обох команд залишили поле та вирушили до роздягалень, а догравання поєдинку вирішили перенести на невизначений термін.

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