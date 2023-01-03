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У футболіста клубу НФЛ під час матчу зупинилося серце: що відомо про його стан (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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675
Час на прочитання
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У футболіста клубу НФЛ під час матчу зупинилося серце: що відомо про його стан (відео)

Фото: Associated Press

Дамар Гемлін знепритомнів після зіткнення із суперником.

Дуже неприємний інцидент затьмарив матч регулярного чемпіонату НФЛ між "Цинциннаті Бенгалз" та "Баффало Біллз". У захисника гостей Дамара Гемліна просто на полі стався серцевий напад.

Епізод трапився у першій чверті зустрічі. Гемлін жорстко зіткнувся з гравцем суперників Ті Хіггінсом, після чого впав на землю та знепритомнів.

Лікарі одразу ж поспішили на допомогу 24-річному спортсмену. Пів години медики просто на полі надавали постраждалому екстрену допомогу, їм вдалося відновити серцебиття Дамара засобами серцево-легеневої реанімації.

Після цього Гемліна доправили до лікарні, де він зараз і перебуває. Його стан оцінюють як критичний.

Через інцидент з Гемліном матч було зупинено. Гравці обох команд залишили поле та вирушили до роздягалень, а догравання поєдинку вирішили перенести на невизначений термін.

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Дата публікації
Перегляди
675
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