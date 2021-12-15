У футболіста "Манчестер Юнайтед" виявили проблеми з диханням, йому встановили кардіомонітор

Гравець відчув проблеми зі здоров'ям під час останнього матчу клубу.
У гравця англійського "Манчестер Юнайтед" Віктора Ліндельофа виявили проблеми з диханням.
Про це повідомляє офіційний сайт "манкуніанців".
Зазначимо, що захисник не зумів дограти поєдинок 16-го туру АПЛ проти "Норвіча", який відбувся в суботу, 11-го грудня. 27-річного шведа після консультації з лікарями одразу замінили.
"Віктор зараз проходить серію профілактичних досліджень. Тим не менш, він добре відновився після епізоду, який переніс у матчі із "Норвічем". Все вказує на те, що це не пов'язано з будь-яким спалахом коронавірусу в клубі", - повідомляє пресслужба "Манчестер Юнайтед".
У той же час дружина Віктора Майя Ліндельоф у своєму блозі для Elle повідомила, що футболісту вживили кардіомонітор, аби відслідковувати його стан.
- Матч проти "Норвіча" завершився мінімальною перемогою "Манчестер Юнайтед" із рахунком 1:0;
- Цього сезону на рахунку Ліндельофа 18 ігор у всіх турнірах та дві результативні передачі.
Раніше розповідалося про те, що зірковий данський футболіст вперше розпочав тренування після перенесеної зупинки серця.
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