У футболіста "Манчестер Юнайтед" виявили проблеми з диханням, йому встановили кардіомонітор

У футболіста "Манчестер Юнайтед" виявили проблеми з диханням, йому встановили кардіомонітор

Гравець відчув проблеми зі здоров'ям під час останнього матчу клубу.

У гравця англійського " Манчестер Юнайтед " Віктора Ліндельофа виявили проблеми з диханням.

Про це повідомляє офіційний сайт "манкуніанців".

Зазначимо, що захисник не зумів дограти поєдинок 16-го туру АПЛ проти "Норвіча", який відбувся в суботу, 11-го грудня. 27-річного шведа після консультації з лікарями одразу замінили.

"Віктор зараз проходить серію профілактичних досліджень. Тим не менш, він добре відновився після епізоду, який переніс у матчі із "Норвічем". Все вказує на те, що це не пов'язано з будь-яким спалахом коронавірусу в клубі", - повідомляє пресслужба "Манчестер Юнайтед".

У той же час дружина Віктора Майя Ліндельоф у своєму блозі для Elle повідомила, що футболісту вживили кардіомонітор, аби відслідковувати його стан.

Матч проти "Норвіча" завершився мінімальною перемогою "Манчестер Юнайтед" із рахунком 1:0 ;

; Цього сезону на рахунку Ліндельофа 18 ігор у всіх турнірах та дві результативні передачі.

Раніше розповідалося про те, що зірковий данський футболіст вперше розпочав тренування після перенесеної зупинки серця.

Читайте також:

В еліті англійського футболу зафіксована рекордна кількість зараження коронавірусом, перенесений матч одного з грандів