У футболіста збірної Данії на полі зупинилося серце: думка лікаря збірної України

В'ячеслав Попов припустив, що могло стати причиною того, що Крістіан Еріксен знепритомнів.
Лікар збірної України В'ячеслав Попов прокоментував страшний інцидент з лідером збірної Данії Крістіаном Еріксеном. Гравець знепритомнів на полі наприкінці першого тайму матчу Євро-2020 проти команди Фінляндії.
"Як я побачив з трансляції, це відбулося раптово, за невеликого навантаження. Він падає на поле, вибігають лікарі і протягом 20 секунд ставляють діагноз. Потім викликається бригада невідкладної допомоги і використовується дефібрилятор.
Про що можна думати? Тут можна думати про гостру коронарну недостатність із зупинкою серця, тому що дефібрилятор проводиться лише в разі зупинки серця. Або про гостру коронарну недостатність, що теж завершується зупинкою серця. І є третій варіант це варикоз з вузлами, який часто трапляється у футболістів. Під час великого навантаження цей тромб пішов з вен ніг і виникає тромбова хвороба артерії. Ось три моменти, які призводять до миттєвої смерті чи до миттєвої зупинки серця.
Іншого, мабуть, тут не може бути. Але лікарі розбиралися і одразу почали з дефібриляції, тому це точно щось на кшталт цього", - сказав Попов в ефірі телеканалу "Футбол 1".
Еріксен раптово звалився на поле наприкінці першого тайму і не ворушився.
Incredible player. Praying that he is okay. Eriksen just collapsed on the field pic.twitter.com/BOshYNlKcE— Charlie (@CharlieV_NC) June 12, 2021
Лікарі вибігли на поле та надали футболісту екстрену медичну допомогу, після чого його забрали на ношах.
УЄФА повідомив, що гравця було доправлено до лікарні, і його стан стабілізувався. Матч Данія - Фінляндія офіційно призупинено.