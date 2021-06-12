У футболіста збірної Данії на полі зупинилося серце: думка лікаря збірної України

В'ячеслав Попов припустив, що могло стати причиною того, що Крістіан Еріксен знепритомнів.

Лікар збірної України В'ячеслав Попов прокоментував страшний інцидент з лідером збірної Данії Крістіаном Еріксеном. Гравець знепритомнів на полі наприкінці першого тайму матчу Євро-2020 проти команди Фінляндії.

"Як я побачив з трансляції, це відбулося раптово, за невеликого навантаження. Він падає на поле, вибігають лікарі і протягом 20 секунд ставляють діагноз. Потім викликається бригада невідкладної допомоги і використовується дефібрилятор.

Про що можна думати? Тут можна думати про гостру коронарну недостатність із зупинкою серця, тому що дефібрилятор проводиться лише в разі зупинки серця. Або про гостру коронарну недостатність, що теж завершується зупинкою серця. І є третій варіант це варикоз з вузлами, який часто трапляється у футболістів. Під час великого навантаження цей тромб пішов з вен ніг і виникає тромбова хвороба артерії. Ось три моменти, які призводять до миттєвої смерті чи до миттєвої зупинки серця.

Іншого, мабуть, тут не може бути. Але лікарі розбиралися і одразу почали з дефібриляції, тому це точно щось на кшталт цього", - сказав Попов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Еріксен раптово звалився на поле наприкінці першого тайму і не ворушився.

Associated Press

Incredible player. Praying that he is okay. Eriksen just collapsed on the field pic.twitter.com/BOshYNlKcE — Charlie (@CharlieV_NC) June 12, 2021

Лікарі вибігли на поле та надали футболісту екстрену медичну допомогу, після чого його забрали на ношах.

Associated Press

Associated Press

УЄФА повідомив, що гравця було доправлено до лікарні, і його стан стабілізувався. Матч Данія - Фінляндія офіційно призупинено.

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