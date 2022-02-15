У гонитві за результатом: український фристайліст Абраменко зніс натовп людей після стрибка на ОІ-2022

У гонитві за результатом: український фристайліст Абраменко зніс натовп людей після стрибка на ОІ-2022

На щастя, для всіх обійшлося без серйозних ушкоджень.

Український олімпійський чемпіон зимових Ігор-2018 у Пхенчхані Олександр Абраменко розпочав виступи на ОІ-2022 в Пекіні.

Так, 33-річний фристайліст зумів пробитися до фіналу змагань, посівши у кваліфікації п'яту сходинку. Результат Абраменка - 102.36 метрів.

Утім, перед безпосередніми змаганнями для українця все було не так вже і добре. Річ у тому, що Олександр на ранковому тренуванні здійснив невдалий стрибок і влучив у групу людей. На щастя, обійшлося без серйозних ушкоджень як для спортсмена, так і для глядачів.

Цілком імовірно, що на польоти у лижній акробатиці серйозно вплинув вітер. Адже змагання було перенесено на день через несприятливу погоду.

Додамо, до фінальних стрибків із фристайлу пробився інший українець - Олександр Окіпнюк. Він показав перший результат у другій спробі серед тих, хто не зумів пробитися до фіналу за підсумками першого стрибка.

У фіналі, який розпочнеться 16 лютого о 13:00 за Києвом, візьмуть участь 12 фристайлістів.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2022 - день 11: розклад виступів українців за 15 лютого

Стало відомо, хто представлятиме Україну в жіночій естафеті з біатлону на ОІ-2022

Збірна України не виступить на юніорському чемпіонаті світу з біатлону через відмову посольства США у відкритті віз