У Греції запалили вогонь Олімпійських ігор-2024: відео з урочистої церемонії

Олімпіада в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня.

У вівторок, 16 квітня, у Греції запалили вогонь Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться в Парижі.

Урочиста церемонія відбулася біля руїн храму Гери у Стародавній Олімпії, де 776 року до нашої ери відбулися перші в історії Олімпійські ігри.

Смолоскип був запалений грецькою акторкою Мері Міною, яка виконала роль верховної жриці. Першим факелоносцем став олімпійський чемпіон з академічного веслування Стефанос Дускос.

Далі із Стародавньої Олімпії стартує естафета олімпійського вогню. Він подолає шлях у понад 5 тисяч кілометрів. Спочатку його досталять до Афін на місце проведення першої сучасної Олімпіади 1896 року. Зрештою вогонь прибуде до Парижа, де його буде встановлено на одній з головних пам'яток французької столиці – Ейфелевій вежі.

33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на тлі повномасштабного вторгнення РФ до України допустив російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі. Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок.

Також повідомлялося, що російських і білоруських спортсменів не допустили до церемонії відкриття Олімпіади-2024.

Підписуйтеся на канали TSN.ua у Telegram та Viber, а також сторінки TSN.ua та ТСН Проспорт у Facebook.

Читайте також:

МОК не допустив дворазового олімпійського чемпіона з Росії до відбіркового турніру на ОІ-2024

"Не зможуть зрадити батьківщину": російські боксери відмовилися відбиратися на Олімпіаду-2024

МОК назвав кількість російських і білоруських спортсменів, які вже відібралися на Олімпіаду-2024