У Харкові під час матчу "Металіст 1925" - "Динамо" на трибунах побили жінку: відео інциденту

На трибунах ОСК "Металіст" стався конфлікт, який переріс у бійку.

Поєдинок 7-го туру української Прем'єр-ліги між "Металістом 1925" і київським "Динамо" не обійшовся без неприємностей на трибунах. Сварка за участю вболівальників завершилася тим, що одна з жінок отримала декілька ударів по обличчю.

Все почалося з того, що серед двох компаній фанатів спалахнув конфлікт - обидві групи уболівальників обмінювалися нецензурними образами. В якийсь момент ситуація вийшла з-під контролю, і фанат, який перебував вище, двічі потужно вдарив жінку по обличчю. Вона втратила рівновагу і впала за крісла.

Через декілька секунд до епіцентру подій прибули стюарди, які не без проблем, але таки зуміли навести порядок.

Поєдинок "Металіст 1925" - "Динамо" завершився перемогою команди Мірчі Луческу з рахунком 2:0. Голами у воротах харків'ян відзначилися Віктор Циганков і Денис Гармаш.

"Динамо" (19 очок) очолюю турнірну таблицю УПЛ. "Металіст 1925" (6 балів) посідає 11-ту сходинку.

У наступному матчі кияни 14 вересня приймуть "Бенфіку" на старті групового етапу Ліги чемпіонів, а 18 вересня команда Луческу зіграє вдома з "Олександрією".

"Металіст 1925" 19 вересня проведе виїзну зустріч УПЛ проти "Львова".

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