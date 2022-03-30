У Харкові російські окупанти вбили батька українського учасника Олімпіади-2020

Відомий бадмінтоніст Артем Почтарьов втратив близьку людину.

Український бадмінтоніст Артем Почтарьов, який представляв Україну на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, повідомив про загибель свого батька внаслідок обстрілів з боку російських військ у Харкові.

Сім'я спортсмена потрапила під обстріл російськими бомбами та рекатами. Батьку Артема вижити не вдалося, його мама і бабуся продовжують залишатися в Харкові.

"Дуже важко дивитися, що зараз відбувається з моїм рідним містом, де я живу від 2007 року. Дивлюсь новини, спілкуюся з друзями. Харків руйнують російські війська! У мене зовсім немає слів; це так боляче... особливо після того, що сталося з моїм батьком. Його вбили. Мама і бабуся досі в Харкові. Із Харкова переїжджати не хочуть. Єдина надія - на воїнів нашої армії, які мужньо захищають громадян", - зізнався бадмінтоніст у коментарі champion.com.ua.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі російські окупанти вбили екскапітана збірної України з водного поло Євгена Обедінського.

Нагадаємо, під час оборони Маріуполя також загинув український боєць змішаних єдиноборств Єгор Біркун та український веслувальник Іван Щокін.Також у Маріуполі від влучання ворожого снаряду в будинок загинула юна українська гімнастка Катерина Дяченко.

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