У Херсоні окупанти обстріляли спеціалізований спортзал для настільного тенісу: фото наслідків

У Херсоні окупанти обстріляли спеціалізований спортзал для настільного тенісу: фото наслідків

Російські війська внаслідок обстрілів у Херсоні пошкодили спеціалізований спортзал для настільного тенісу.

Загарбники обстріляли вище училище фізичної культури в Херсоні. Зокрема, постраждала спеціалізована спортивна зала з настільного тенісу - одне з провідних місць підготовки тенісистів в Україні.

"Унаслідок бойових дій, які точилися у Херсонській області, завдані пошкодження спеціалізованому спортивному залу з настільного тенісу у місті Херсон.

Знов окупанти борються проти спортивної інфраструктури. Херсонське училище було одним із провідних освітніх закладів в Україні, яке готувало спортсменів-тенісистів... Який кримінал тут знайшла окупаційна влада, важко сказати… Ганьба агресору! Слава Україні!", - повідомила Федерація настільного тенісу України в Instagram.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі загинула 14-річна українська спортсменка Аліна Перегудова.

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