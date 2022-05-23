У Хорватії поліція відкрила вогонь по фанатах після футбольного дербі, не обійшлося без поранених: що сталося

У Хорватії поліція відкрила вогонь по фанатах після футбольного дербі, не обійшлося без поранених: що сталося

Після центрального матчу Чемпіонату Хорватії між "Динамо" Загреб та "Хайдуком" сталася сутичка між поліцією та вболівальниками.

Так, за інформацією HVG, представники правоохоронних органів були змушені відкрити стрільбу через дії фанатів "Хайдука".

Зазначається, що фанати "Хайдука" мали вирушати додому на автобусах та автомобілях при супроводженні поліції. Проте частина уболівальників загородила проїзд на стоянці, через що кортеж припинив рух.

Як наслідок, поліція звернулася до уболівальників команди, які створили затор, попросивши їх прибрати автомобілі, однак ті відмовилися. Через це правоохоронці були змушені відкрити вогонь по фанах.

У підсумку між правоохоронцями та фанами виникли заворушення. За інформацією видання, десять поліцейських зазнали травм, тоді як два уболівальники отримали вогнепальні поранення. Зрештою, поліції вдалося затримати усіх фанів, які брали участь у заворушеннях. Деяким з них правоохоронці наказали лягти на землю для того, щоб їх ідентифікувати.

In Croatia: "Police officers used coercive means, including firearms, to repel the attack on several people, after which the monitored convoy was again placed under surveillance. The identification and apprehension of suspects for criminal offenses and misdemeanors is underway. pic.twitter.com/tTNKUYRH2I — SEICO-OSINT (@SeicoIntel) May 22, 2022