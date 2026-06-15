У Греції помер відомий український футболіст — ЗМІ розкрили деталі трагедії

В'ячеслав Шарпар / "Ворскла"

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Стали відомі деталі смерті українського ексфутболіста "Металіста", "Волині" та "Ворскли" В'ячеслава Шарпара, чиє життя обірвалося в Греції у його 39-й день народження.

Подробиці трагедії розкривають грецькі медіа.

За їхньою інформацією Шарпар відпочивав з батьками в курортному місті Лутракі. Рано-вранці, близько 5 години, у день свого народження, 2 червня, він пішов купатися на пляж. За нез'ясованих обставин В'ячеслав зник. Після цього розпочалися пошукові роботи берегової охорони.

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6 червня в Греції було оголошено Silver Alert (це система розшуку зниклих людей), однак знайти його одразу не вдалось.

Лише 11 червня, через 9 днів після зникнення, біля узбережжя Лутракі було виявлено тіло чоловіка, яке плавало поблизу одного з причалів у морі.

Грецькі правоохоронці одразу заявили, що перевіряють версію, чи не є загиблий тим самим українцем, який зник 2 червня. Після процедур ідентифікації було підтверджено, що цим чоловіком був Шарпар.

Протягом своєї кар'єри Шарпар грав за луцьку "Волинь", харківський "Металіст", полтавську "Ворсклу", київський "Арсенал", "Говерлу", а також виступав у чемпіонатах Молдови та Латвії.

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У складі "Металіста" та "Ворскли" він ставав бронзовим призером чемпіонату України. На міжнародному рівні він вигравав Суперкубок Молдови у складі "Шерифа" та чемпіонат Латвії з "Ригою". Також залучався до молодіжної збірної України U-21.

Раніше повідомлялося, що помер відомий український журналіст і коментатор.

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