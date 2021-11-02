У ісландського футболіста зупинилося серце під час матчу Чемпіонату Норвегії

У ісландського футболіста зупинилося серце під час матчу Чемпіонату Норвегії

Гру довелося зупинити.

Ісландський футболіст Еміль Паллсон пережив зупинку серця в матчі другого за силою дивізіону Чемпіонату Норвегії.

Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу "Согндал", за який і виступає Паллсон.

Зазначається, що інцидент трапився на 12 хвилині матчу за рахунку 1:0 на користь "Согндала". Палссон раптово впав на газон, втративши свідомість. Медики, які вибігли на поле задля надання допомоги гравцю, близько десяти хвилин намагалися його привести до тями.

На щастя, Паллсона вдалося врятувати і зараз він перебуває в лікарні, де проходить поглиблене медичне обслідування. Після того, що сталося, команди не стали продовжувати матч. Зустріч буде дограно пізніше.

28-річний Палссон виступає за "Согндал" на правах оренди, гравець належить "Сарпсборгу". У його активі є один матч за збірну Ісландії.

Додамо, нещодавно зупинилося серце у футболіста, яким цікавився донецький "Шахтар". Життя нападнику врятував імплантований дефібрилятор, який було встановлено минулого року.

Нагадаємо:

12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Євро-2020 Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.

на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився. На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закрили постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.

Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.

дограти зустріч у той же день. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи. Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена , а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.

, а в Мережі з'явилося з лікарні. 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок . Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.

. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд. 17 червня Данський футбольний союз повідомив , що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він повинен знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.

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