У Іспанії нідерландський велогонщик спровокував масове зіткнення перед фінішем, його команда посіла перші три місця: відео

Так, за декілька сотень метрів до фініша нідерландський велогонщик команди Jumbo Visma Давід Деккер спровокував масове зіткнення через те, що наїхав на нерівність.

Зіткнення відбулося в голові пелотону, що наближався до групового спринту. Падіння нідерландця спричинило завал позаду. Значна кількість учасників не встигла вчасно зреагувати на падіння Деккера через високу швидкість на спуску. Частина з них вилетіла за межі траси, зіткнувшись з бар'єрами.

Дам'єн Тузе з команди AG2R Citroen був одним із тих, хто влетів у бар'єр. Його одразу було госпіталізовано. Команда повідомила, що у спортсмена струс мозку. У машині швидкої він перебував у свідомості. Також серйозні ушкодження отримав німець Яннік Штайнле. Його команда Quick-Step – AlphaVinyl повідомили, що Штайнле зламав ключицю та достроково покидає гонку.

У підсумку, представники Jumbo Visma - Тімо Роосен, Едоардо Аффіні та Кріс Харпер, зайняли перші три місця, а десятки гонщиків інших команд змушені заліковувати отримані під час падіння травми.

До вашої уваги відео з цим моторошним зіткненням.

Timo Roosen vencedor de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos en el accidentado final de Villadiego #VueltaBurgos



Solo los tres ciclistas de Jumbo Visma que lanzaban el sprint han conseguido salvar la numerosa caída en el último kilómetro



En directo: https://t.co/xA9xxNzHsc pic.twitter.com/5YrOBJ1N3U — Teledeporte (@teledeporte) August 3, 2022

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