У Каліфорнії бик накинувся на велосипедиста під час гонки: моторошне відео (18+)

У Каліфорнії бик накинувся на велосипедиста під час гонки: моторошне відео (18+)

Одразу виникає низка запитань до організаторів змагань.

Шокувальний інцидент трапився під час аматорської велогонки Rock Cobbler у Каліфорнії, США.

Про нього повідомляє ABC7News.

Зазначається, що під час через переїзду через приватне робоче ранчо великої рогатої худоби поблизу Бейкерсфілда на велосипедиста накинувся бик. Він, схоже, настільки був розлючений перебуванням сторонньої людини на території, що цілих два рази підкинув спортсмена у повітря.

На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Зокрема й гонщик, який потрапив на відео – він лише поскаржився на сильні забої.

До вашої уваги відео з цим моторошним випадком (18+).

The bull could not be reached for comment.



: Cowboy State Daily pic.twitter.com/0WmuhM0hMC — CyclingTips (@cyclingtips) February 14, 2022

Відтепер, виникає низка запитань до організаторів змагань. Навіщо вони взагалі вирішили проводити на цій території змагання.

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