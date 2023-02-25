Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Камеруні під час масового забігу сепаратисти влаштували теракт: 19 спортсменів постраждали (відео)

У Камеруні під час масового забігу сепаратисти влаштували теракт: 19 спортсменів постраждали (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
297
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Камеруні під час масового забігу сепаратисти влаштували теракт: 19 спортсменів постраждали (відео)

twitter.com/dereckblanco

На щастя, внаслідок вибухів ніхто не загинув.

У суботу, 25 лютого, в Камеруні під час масового забігу спортсменів під назвою "Перегони надії" стався теракт. Внаслідок інциденту постраждали 19 спортсменів.

Про це повідомляє видання Reuters.

У забігу на найвищу гору Західної та Центральної Африки брали участь 529 спортсменів з різних країн. Раптово на узбіччі неподалік натовпу спортсменів пролунали вибухи. За даними місцевої поліції, у місті Буеа здетонували три саморобних вибухових пристрої.

Внаслідок теракту 19 спортсменів отримали поранення. Відповідальність за вибухи взяло на себе озброєне крило Керівної ради Амбазонії – тамешніх сепаратистських ополченців, які борються з урядовими силами.

"Нашою основною метою були камерунські елітні сили, які забезпечували безпеку спортсменів. Ми не дозволимо Камеруну продовжувати свою окупацію", – сказав речник угруповання Капо Даніель.

Відео теракту розлетілося соцмережами

Раніше ми повідомлялося, що у віці 83 років помер знаменитий футболіст і почесний президент "Реала".

Читайте також:

АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Серхіо Рамос опублікував пост на підтримку України в річницю повномасштабного вторгнення Росії

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
297
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація