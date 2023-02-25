У Камеруні під час масового забігу сепаратисти влаштували теракт: 19 спортсменів постраждали (відео)

На щастя, внаслідок вибухів ніхто не загинув.

У суботу, 25 лютого, в Камеруні під час масового забігу спортсменів під назвою "Перегони надії" стався теракт. Внаслідок інциденту постраждали 19 спортсменів.

Про це повідомляє видання Reuters.

У забігу на найвищу гору Західної та Центральної Африки брали участь 529 спортсменів з різних країн. Раптово на узбіччі неподалік натовпу спортсменів пролунали вибухи. За даними місцевої поліції, у місті Буеа здетонували три саморобних вибухових пристрої.

Внаслідок теракту 19 спортсменів отримали поранення. Відповідальність за вибухи взяло на себе озброєне крило Керівної ради Амбазонії – тамешніх сепаратистських ополченців, які борються з урядовими силами.

"Нашою основною метою були камерунські елітні сили, які забезпечували безпеку спортсменів. Ми не дозволимо Камеруну продовжувати свою окупацію", – сказав речник угруповання Капо Даніель.

Відео теракту розлетілося соцмережами

#ATENCIÓN | Una serie de explosiones se registró este sábado durante una carrera atlética en #Camerún (África). 19 personas resultaron heridas tras los estallidos, según informó el director del Hospital Regional de Buea.⬇️ pic.twitter.com/OzD06M5hE5 — NotiMundo (@notimundoec) February 25, 2023

#ÚLTIMOMINUTO Una explosión durante una carrera en Camerún dejó 19 atletas heridos. Según informes de los medios, explotaron tres bombas caseras, uno de los grupos separatistas se hizo responsable. #AlertaNews ☹️ pic.twitter.com/uF8VyhS6Af — Dereck Blanco (@dereckblanco) February 25, 2023

Раніше ми повідомлялося, що у віці 83 років помер знаменитий футболіст і почесний президент "Реала".

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