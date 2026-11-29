Російські стрибуни у воду / © Associated Press

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Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) позбавила Канаду права на проведення двох етапів Кубка світу-2027 через відмову допустити російських і білоруських спортсменів.

Про це повідомила пресслужба федерації.

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У квітні 2026 року World Aquatics скасувала всі санкції проти Росії та Білорусі, дозволивши спортсменам з країни-агресорки та її союзника змагатися під національними прапорами.

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Однак у листопаді уряд Канади заявив, що російські та білоруські спортсмени не представлятимуть свої країни на змаганнях у Канаді, доки триватиме війна проти України.

World Aquatics у відповідь позбавила Канаду права приймати змагання Кубка світу 2027 року: зі стрибків у воду (25-28 лютого) та артистичного плавання (29 квітня – 1 травня).

"World Aquatics бере до відома нещодавні заяви уряду Канади, з яких чітко випливає, що російські та білоруські спортсмени, за винятком випадків, коли вони виступатимуть як "нейтральні" спортсмени на визначених урядом умовах, не матимуть дозволу на в'їзд до Канади для участі у запланованих змаганнях.

World Aquatics залишається відданою ідеї сприяння інклюзивним та загальнодоступним міжнародним змаганням, вільним від політичного втручання. Ми цінуємо наші давні партнерські відносини з Канадою як країною-господаркою і з нетерпінням чекаємо на повернення до Канади для проведення майбутніх змагань", — йдеться у заяві організації.

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Раніше повідомлялося, що Канада не видаватиме візи росіянам на молодіжний чемпіонат світу з хокею.

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