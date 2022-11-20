У Катарі стартував чемпіонат світу-2022 з футболу: яскраві фото церемонії відкриття

У неділю, 20 листопада, в Катарі розпочався чемпіонат світу-2022 з футболу. Це 22-га в історії планетарна першість з цього виду спорту.

Вперше в історії Мундіаль відбувається на Близькому Сході. Також це перший чемпіонат світу, який проводиться не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де в червні – липні спостерігається надмірно висока температура повітря, понад 40 градусів за Цельсієм.

У матчі-відкритті ЧС-2022 господарі турніру – Катар зустрічається з Еквадором. Поєдинок відбувається на стадіоні "Аль-Байт" в Ель-Хаурі, який вміщує 60 тисяч глядачів. Гра розпочалася о 18:00 за київським часом.

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Стартовому матчу світової першості передувала урочита церемонія відкриття. До вашої уваги її найяскравіші фотографії.

Розпочалася церемонія з вистави за участю актора Моргана Фрімена. Потім було винесено прапори країн-учасниць турніру. Далі на сцені виступив соліст кей-поп-гурту BTS Чонгук. Честь винести на арену головний трофей Мундіалю випала чемпіону світу 1998 року у складі збірної Франції Марселю Десаї. Завершилося ж все пишними феєрверками.

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