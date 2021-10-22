У Казахстані літак із футболістами зіткнувся з автомобілем в аеропорту

Обійшлося без постраждалих.

В аеропорту Алмати літак із футболістами "Кайрата" потрапив у аварію з автомобілем.

Про це повідомляє Sportsru_kz.

Зазначається, що подібний інцидент трапився після приземлення повітряного транспортного засобу, коли гравці поверталися з Азербайджану після поєдинку 3 туру групової стадії Ліги конференцій проти "Карабаха".

Так, автомобіль однієї зі служб аеропорта виїхав на злітну смугу, через що, власне й сталася ця аварія. Обійшлося без жертв, але пасажири літака провели більше години в очікуванні аварійної евакуації.

Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 344 Кримінального кодексу РК (Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту). Проводяться слідчі дії.

"Кайрат", набравши 47 очок в 24 матчах, займає третє місце в турнірній таблиці казахстанської Прем'єр-ліги. Лідирує в першості "Астана" (56), на другій сходинці перебуває "Тобол" (55). В останніх турах команді належить зіграти з "Астаною" і "Жетису".

У Лізі конференцій "Кайрат" з одним очком в активі посідає третє місце в групі і на шість балів відстає від "Карабаха" та "Базеля".

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