У Китаї оприлюднили лист від тенісистки, яка зникла після звинувачень на адресу впливового політика в сексуальному насильстві

У Китаї оприлюднили лист від тенісистки, яка зникла після звинувачень на адресу впливового політика в сексуальному насильстві

Достовірність листа підлягає великим сумнівам.

Китайський державний телеканал новин CGTN опублікував лист від колишьої першої ракетки світу в парному розряді Пен Шуай, яка зникла після того, як звинуватила колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі в сексуальному насильстві.

У ньому тенісистка стверджує, що вона наразі перебуває вдома і їй нічого не загрожує. У листі Пен Шуай також заявляє, що всі звинувачення в сексуальному насильстві, про які вона сама написала раніше, є неправдивими.

"Всім привіт, це Пен Шуай. Що стосується останніх новин на офіційному сайті WTA, вони були опубліковані без моєї згоди. Новини у цьому повідомленні, включаючи звинувачення у сексуальному насильстві, - неправдиві. Я нікуди не зникла, мені нічого не загрожує. Я просто вдома, відпочиваю, все гаразд. Дякую всім за те, що переживаєте за мене.

Якщо WTA захоче публікувати якісь новини про мене, то, будь ласка, погоджуйте їх зі мною та публікуйте за моєю згодою. Як професійна тенісистка я сподіваюся на ваше розуміння та співпрацю. Я сподіваюся просувати китайський теніс разом з вами, якщо в майбутньому буде така можливість. Сподіваюся, що теніс у Китаї розвиватиметься і ставатиме краще. Ще раз дякую всім за увагу", - йдеться в заяві спортсменки, оприлюдненій CGTN.

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/uLi6Zd2jDI — CGTN (@CGTNOfficial) November 17, 2021

Однак у WTA сумніваються в достовірності цього листа. Голова організації Стів Саймон продовжує непокоїтися за безпеку Пен Шуай.

"Заява, опублікована сьогодні державними ЗМІ Китаю щодо Пен Шуай, лише викликає у мене побоювання щодо її безпеки та місцезнаходження. Мені важко повірити, що Пен Шуай насправді написала отриманий нами електронний лист або вірить у те, що приписують їй.

Пен Шуай виявила неймовірну мужність, написавши звинувачення у сексуальному насильстві на колишнього високопосадовця китайського уряду. WTA та решті світу потрібні незалежні та перевірені докази того, що вона у безпеці. Я не раз намагався зв'язатися з нею через різні форми зв'язку, але безуспішно.

Пен Шуай повинна мати можливість вільно говорити, без примусу або залякування з боку будь-якого джерела. Її твердження про сексуальне насильство має бути розслідуване з повною прозорістю та без цензури. Голоси жінок потрібно чути і поважати, а не цензурувати або диктувати", - цитує Саймона WTA.

Зникла тенісистка: китайське державне медіа оприлюднило листа від Пень Шуай

Шуай, яка завершила ігрову кар'єру в 2018 році, двічі вигравала турніри Великого шолому у парному розряді - Wimbledon у 2013 році та Roland Garros у 2014 році. Усього на її рахунку 23 перемоги на турнірах WTA в парному розряді;

Вона була першою ракеткою світу у парному розряді у лютому 2014 року, двічі завершувала рік у топ-5 рейтингу.

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