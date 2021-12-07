У Китаї різко відреагували на дипломатичний бойкот США зимової Олімпіади у Пекіні: "Політична провокація"

У Китаї різко відреагували на дипломатичний бойкот США зимової Олімпіади у Пекіні: "Політична провокація"

За словами речника китайського МЗС, американських політиків не запрошували на зимову Олімпіаду.

У Китаї рішення США щодо дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні вважають "кричущою політичною провокацією" та "серйозною образою 1,4 мільярда китайців".

Відповідну заяву у понеділок, 6 грудня, оприлюднили на сайті посольства Китайської Народної Республіки у Вашингтоні.

"Хочу наголосити, що зимові Олімпійські ігри - це не сцена для політичних позерств та маніпуляцій", - вказав речник Міністерства закордонних справ КНР Чжао Лицзянь.

Він також зауважив, що американських політиків не запрошували на зимову Олімпіаду. "Це прийняття бажаного за дійсне та відверта показуха, спрямована на політичну маніпуляцію", - продовжив Лицзянь.

Тим часом речник китайського посольства у Вашингтоні Лю Пеньюй написав у своєму мікроблозі в Twitter, що "нікого не хвилює", чи приїдуть дипломати та інші офіційні особи США до Пекіна.

"Це жодним чином не вплине на успішне проведення зимової Олімпіади-2022, - зауважив дипломат, звинувативши американських політиків у "позерстві". - Китай не дозволить США безпідставно порушувати суверенітет і втручатися у його внутрішні справи, посилаючись на будь-які причини чи приводи".

Також читайте США оголосили про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні

Водночас у Міжнародному олімпійському комітеті з повагою поставилися до рішення США щодо дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні та привітали намір дозволити американським спортсменам взяти участь у змаганнях.

Нагадаємо, що у понеділок речниця Білого дому Джен Псакі повідомила про оголошення дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні через порушення прав людини в Китаї. На змагання, зокрема, не приїде жоден дипломатичний чи інший офіційний представник США.

Зимова Олімпіада відбудеться у Пекіні в період від 4 до 20 лютого. За попередніми оцінками, 2,9 тис. спортсменів повинні будуть пройти повну вакцинацію або ж піти на 21-денний карантин після прибуття. До того ж, усіх учасників змагань щодня перевірятимуть на коронавірус.