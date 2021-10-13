У Китаї воротар забив м'яч зі своєї половини поля вже на першій хвилині гри: відео курйозного голу

У Китаї воротар забив м'яч зі своєї половини поля вже на першій хвилині гри: відео курйозного голу

Його колега зіграв дуже невдало.

У матчі четвертого дивізіону Чемпіонату Китаю між " Хуабей Займінг " та " Гуанчжу Ланьянг " було забито дуже курйозний гол.

Так, вже на першій хвилині зустрічі воротар господарів потужно виніс м'яч зі своєї половини, але його колега не розрахував траєкторію ігрового знаряддя та "пустив" його собі за комірець.

Зазначимо, що під час польоту м'яча нічого не заважало голкіперу, який припустився такої ганебної помилки, забрати м'яч до рук. До вашої уваги відео з цим досить безглуздим взяттям воріт.

Додамо, що четверта ліга Китаю не є професійною.

Раніше розповідалося про те, що досить курйозний гол забили у матчі Першої ліги України.

На 84-й хвилині зустрічі гравцю вдався не дуже сильний удар з меж штрафного після передачі з глибини поля. Здавалося б, що м'яч без проблем прилетить до рук голкіпера та він розпочне атаку своєї команди. Утім, в епізод несподівано втрутився газон, від якого "шкіряний" і залетів у ворота.

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