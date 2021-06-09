У Києві на алеї зірок заклали три знаки: були відзначені легенди українського спорту

У заході взяв участь і мер столиці.

У центрі Києва на алеї зірок були закладені три знаки легенд вітчизняного спорту - плавця Олега Лисогора, біатлоністки Юлії Джими і віцепрезидента Федерації кікбоксингу Віктора Дорошенка.

Їхні іменні позначки тепер прикрашають вхід до одного з торгових центрів столиці. У заході взяв участь мер Києва Віталій Кличко. Всього там вже закладено 65 зірок видатних українців.

"Значить ми на правильному шляху, значить робимо свою місію так, що люди нас підтримують і вболівають!" - сказала Джима, коментуючи своє потрапляння на алею зірок.

"Ця зірка, я сподіваюся, дасть виток тому, що спорт буде розвиватися і стане цікавим", - зазначив під час заходу Лисогор.

Джима - олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка Європи та призерка чемпіонатів світу.

Лисогор - учасник трьох Олімпіад, багаторазовий чемпіон світу та Європи.

На рахунку Дорошенка - перемоги на чемпіонатах світу та Європи.

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