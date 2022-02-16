У Києві небезпечно: Україну зобов'язали знайти нове місце для проведення Кубка Девіса

ITF встановила дедлайн до 21 лютого.

Матч Першої Світової групи Кубка Девіса між збірними України та Барбадосу відбудеться на нейтральній території.

Поєдинок мав відбутися 4-5 березня у Києві, але буде перенесено з України із збереженням зазначених дат, повідомляє Федерація тенісу України.

Зазначається, що на засіданні Комітету Кубка Девіса ITF було ухвалено відповідне рішення після ознайомлення з доповіддю незалежних радників з безпеки та контролю ризиків. Там було зазначено, що "Україна перебуває у статусі найбільшої небезпеки". Також Комітет звернув увагу на те, що багато держав категорично закликають своїх громадян покинути межі України якнайшвидше.

ФТУ має до понеділка, 21 лютого, запропонувати ITF варіанти із проведенням матчу на нейтральній території для збереження "домашнього" статусу. У разі відсутності пропозицій, Міжнародна федерація тенісу сама визначиться з країною проведення, адже Барбадос не готовий у такі стислі терміни провести матч на своїй території.

Минулої осені Україна програла Норвегії та не вийшла у кваліфікацію Кубка Девіса. У вирішальному матчі, своєму останньому за національну команду, Сергій Стаховський поступився Касперу Рууду

Читайте також:

Світоліна програла лакі-лузеру та вилетіла з престижного турніру в Дубаї

Український тенісист відсторонений від виступів на чотири роки через допінг

Російську тенісистку усунули від змагань через вживання допінгу