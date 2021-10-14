У клубі УПЛ виявлено спалах коронавіруса: їхній наступний поєдинок перенесений

Команда вимушена піти на самоізоляцію.

У львівському клубі "Рух" виявлений спалах коронавіруса серед футболістів.

За інформацією офіційного сайту "чорно-жовтих", їхній наступний поєдинок, яким є дуель з "Інгульцем" у рамках внутрішньої першості, перенесена. Зазначимо, що цей матч повинен був відбутися 17 жовтня.

"УПЛ пішла на зустріч клубу та погодила перенесення матчу на пізніший термін. Про нову дату матчу буде оголошено згодом. Окрім матчу головної команди, з цієї ж причини перенесено матч молодіжного чемпіонату України між "Інгульцем" та "Рухом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі троє воротарей команди здали позитивний тест на COVID-19. Утім, як повідомляє Meta-Ratings, коронавірус виявили у семи гравців "Руха", ще четверо відчули нездужання. Не уникли вірусної інфекції і кілька гравців молодіжного складу. За наявною інформацією, хворих серед керівництва клубу і тренерського штабу - немає.

Решта гравців основного і резервного складу здали тести: результати будуть відомі скоро. Поки ж рішенням клубного керівництва всі гравці на три дні пішли на самоізоляцію;

Після десяти турів в активі "Руха" 11 очок та десята сходинка в турнірній таблиці.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання