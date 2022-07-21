У "клубі зрадників" поповнення: екскапітан збірної України з футзалу перейшов до Чемпіонату Росії

Зазначимо, що 39-річний голкіпер вже виступав в Росії від 2016 до 2017 року за "Діну". Окрім того, в середині 2020-го він також грав за "Торпедо", яке тоді носило назву "Оргхім".

Про перехід Іваняка до "Торпедо" повідомив сам клуб у своєму Instagram.

Цікаво, що в самому "Торпедо" пояснили перехід українця тим, що він "успішно подолав складні сімейні обставини, які змусили Женю виїхати з Росії в березні цього року". Щодо Іваняка, то він радий тому, що опинився в цьому колективі.

"Я радий повернутися до нашого колективу і знову стати частиною структури МФК "Торпедо", де створено всі умови для того, щоб займатися улюбленою справою та досягати спортивних висот", - сказав воротар.

Іваняк є шестиразовим чемпіоном України з футзалу;

39-річний Іваняк народився у Запоріжжі. Виступав, зокрема, за "Інтеркас" (Київ), "Тайм" (Львів), "Локомотив" (Харків) та ХІТ (Київ). 25 лютого 2021 року оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що український ексфутболіст донецького "Шахтаря" увійшов до тренерського штабу російського клубу. Також зрадником став й інший колишній гравець "гірників" - Анатолій Тимощук.