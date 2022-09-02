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"У когось проблеми з дірками на формі, а комусь немає куди повертатися": Бех-Романчук – про обстріл спорткомплексу у Харкові

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"У когось проблеми з дірками на формі, а комусь немає куди повертатися": Бех-Романчук – про обстріл спорткомплексу у Харкові

instagram.com/marynabekh/

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук заявила про нікчемність проблем російських спортсменів, які скаржаться на нестачу екіпірування.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук відреагувала на обстріл армією РФ спорткомплексу у Харкові.

"Сьогодні російська ракета влучила у Палац спорту в Харкові. Це був дім українських синхроністок. У когось проблеми з дірками на формі, а комусь немає куди повертатися додому", - написала Бех-Романчук в Instagram.

instagram.com/marynabekh/ / ©
instagram.com/marynabekh/

Таким чином, Бех-Романчук нагадала про нікчемність проблем російської легкоатлетки Марія Ласіцкене, яка поскаржилася на дефіцит сучасного спортивного екіпірування в країні-агресорці, оскільки Nikе залишив російський ринок через повномасштабне вторгнення окупантів до України. На заяву росіянки також відреагував український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Спорткомплекс у Харкові був розрахований на 5000 місць, там проводили змагання з мініфутболу, волейболу, баскетболу та інших видів спорту. Крім того, українські тенісисти проводили тут матчі Кубка Девіса та Біллі Джин Кінга.

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