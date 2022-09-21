У кольорах прапора України: опубліковано яскравий постер до наступного бою Ломаченка

Промоутерська компанія Top Rank опублікувала афішу до поєдинку між колишнім чемпіоном світу в легкій вазі українцем Василем Ломаченком та американцем Джемейном Ортісом.

Постер до наступного бою Ломаченка виконаний у кольорах українського прапора. Саме на синьо-жовтому тлі великими літерами написані прізвища обох боксерів.

"Ломаченко повертається", - йдеться в підписі до публікації, який супроводжують емодзі прапора України та соняшника як символа нашої країни.

Поєдинок Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня на арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Заради підготовки до цього бою Василь залишив територіальну оборону, де перебував від початку повномасштабної війни з російськими окупантами. Наразі українець проводить тренувальний табір у США.

Ломаченко сподівається, що в разі перемоги над Ортісом зможе зустрітися в бою за звання абсолютного чемпіона світу з тріумфатором реваншу між Девіном Гейні та Джорджем Камбососом.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия.

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