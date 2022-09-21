Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У кольорах прапора України: опубліковано яскравий постер до наступного бою Ломаченка

Дата публікації
Перегляди
226
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У кольорах прапора України: опубліковано яскравий постер до наступного бою Ломаченка

Фото: Associated Press

Промоутерська компанія Top Rank опублікувала афішу до поєдинку між колишнім чемпіоном світу в легкій вазі українцем Василем Ломаченком та американцем Джемейном Ортісом.

Постер до наступного бою Ломаченка виконаний у кольорах українського прапора. Саме на синьо-жовтому тлі великими літерами написані прізвища обох боксерів.

"Ломаченко повертається", - йдеться в підписі до публікації, який супроводжують емодзі прапора України та соняшника як символа нашої країни.

Поєдинок Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня на арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Заради підготовки до цього бою Василь залишив територіальну оборону, де перебував від початку повномасштабної війни з російськими окупантами. Наразі українець проводить тренувальний табір у США.

Ломаченко сподівається, що в разі перемоги над Ортісом зможе зустрітися в бою за звання абсолютного чемпіона світу з тріумфатором реваншу між Девіном Гейні та Джорджем Камбососом.

  • На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
  • В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
  • Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия.

Читайте також:

"Гордо несу прапор щоразу, коли виходжу в ринг": Ломаченко заявив, що присвятить наступний бій "усьому українському народу"

Ломаченко показав, як готується до бою з непереможним американцем (відео)

"Я тут, щоб перемагати": наступний суперник Ломаченка впевнений, що зможе здолати українця

Повʼязані теми:

Наступна публікація