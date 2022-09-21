У кольорах прапора України: опубліковано яскравий постер до наступного бою Ломаченка

Промоутерська компанія Top Rank опублікувала афішу до поєдинку між колишнім чемпіоном світу в легкій вазі українцем Василем Ломаченком та американцем Джемейном Ортісом.
Постер до наступного бою Ломаченка виконаний у кольорах українського прапора. Саме на синьо-жовтому тлі великими літерами написані прізвища обох боксерів.
"Ломаченко повертається", - йдеться в підписі до публікації, який супроводжують емодзі прапора України та соняшника як символа нашої країни.
LOMA RETURNS— Top Rank Boxing (@trboxing) September 19, 2022
Your official #LomaOrtiz poster is LIVE!
: https://t.co/skaanM9gaE pic.twitter.com/qnANwhGloy
Поєдинок Ломаченко - Ортіс відбудеться 29 жовтня на арені Hulu Theater у Madison Square Garden у Нью-Йорку.
Заради підготовки до цього бою Василь залишив територіальну оборону, де перебував від початку повномасштабної війни з російськими окупантами. Наразі українець проводить тренувальний табір у США.
Ломаченко сподівається, що в разі перемоги над Ортісом зможе зустрітися в бою за звання абсолютного чемпіона світу з тріумфатором реваншу між Девіном Гейні та Джорджем Камбососом.
- На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
- В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Що стосується Ортіса, то на його рахунку 16 перемог (8 - нокаутом) та одна нічия.
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