У команді Ф'юрі назвали терміни його відновлення після розсічення, яке зірвало бій проти Усика

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі отримав травму під час підготовки до бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика, внаслідок чого поєдинок відклали не невизначений термін.

Під час одного зі спарингів "Циганський король" отримав серйозне розсічення, після якого йому навіть довелося накладати шви.

За словами катмена британця Хорхе Капетільо, Ф'юрі знадобиться близько трьох місяців на відновлення, щоб потім продовжити готуватися до бою з Усиком.

"Я б сказав, що потрібно щонайменше 90 днів, щоб відновитися після такого розсічення. Сподіваюся, бій відбудеться влітку. Це дуже сумні новини. Рана повинна загоїтися і тільки після цього Тайсон повернеться, почне тренуватися і відновить тренувальний табір. Процес відновлення триватиме як мінімум кілька місяців.

Під час спарингів можуть бути нещасні випадки, і саме це сталося з Тайсоном, тому йому знадобиться час, щоб відновитися. Тепер рана знову може відкритися під час бою, якщо вони вирішать провести його, тому зараз йому потрібен таймаут, щоб переконатися, що рана не відкриється від першого удару Олександра Усика", – наводить слова катмена DAZN.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Однак через травму британця весь вечір боксу перенесли. Нова дата залежатиме від термінів відновлення "Циганського короля".

Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

Ф'юрі похвалився формою після зриву бою з Усиком та нарвався на тролінг від промоутера українця

Усик може отримати нового суперника: промоутер українського чемпіона відреагував на зрив бою з Ф'юрі

"Абсолютно спустошений": Ф'юрі попросив вибачення за зрив бою проти Усика