У команді Усика відреагували на шалену сутичку з батьком Ф'юрі – емоційне відео

Сергій Лапін, директор команди чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика, відреагував на сутичку з представниками володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Конфлікт між сторонами спалахнув 13 травня у Саудівській Аравії. Усик давав інтерв'ю телеканалу Sky Sports, коли до нього наблизилася команда Ф'юрі та почала заважати своїми гучними криками. Джон Ф'юрі, батько "Циганського короля", вдарив головою члена команди українського боксера, але постраждав сам, розбивши собі лоб до крові.

"Це показово, що ім'я Усика вивільняє внутрішніх демонів команди Ф'юрі. І те, як агресор зрештою завдає шкоди самому собі. Яскраве свідчення їхнього справжнього емоційного стану. Команда Усика проти команди Ф'юрі – 1:0", – написав Лапін, опублікувавши відео інциденту на своїй сторінці в Instagram.

Додамо, що Ф'юрі-старший уже зробив заяву, попросивши вибачення за свою поведінку. Також з'явилося відео реакції Усика на сутичку його команди з батьком "Циганського короля".

Раніше повідомлялося, що член команди Усика, якого вдарив батько Ф'юрі, поділився подробицями "кривавої" сутички.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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