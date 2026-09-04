У команді Усика назвали суперника, з яким українець може побитися після поєдинку проти Вайлдера

Олександр Усик / © Associated Press

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Сергій Лапін, директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, поділився планами свого клієнта на майбутнє.

Лапін у коментарі для Boxing King Media заявив, що наразі пріоритетом для українського боксера є бій проти колишнього чемпіона світу в надважкій вазі американця Деонтея Вайлдера.

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Однак ця поява на рингу може стати не останньою в кар'єрі Усика. За словами Лапіна, у команді Олександра розглядають можливість проведення третього поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі після бою з Вайлдером.

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Раніше повідомлялось, що бій Усика проти Вайлдера може відбутися у березні 2027 року в США. Найімовірнішим місцем проведення поєдинку є T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Зазначимо, що 2024 року Усик провів два поєдинки з Ф'юрі в саудівському Ер-Ріяді. У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів і захистив титули, після чого Ф'юрі ухвалив рішення завершити кар'єру.

Однак у квітні цього року Ф'юрі повернувся в ринг після двох поразок від Усика і впевнено здолав росіянина Арсланбека Махмудова.

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У липні британець провів ще один поєдинок, технічним нокаутом здолавши поляка Маріуша Ваха. Цікаво, що бій не транслювався наживо по телебаченню чи на стрімінгових платформах.

Наступний бій "Циганський король" планує провести з іншим зірковим британським надважковаговиком Ентоні Джошуа. Раніше боксери підписали контракт на поєдинок, який заплановано на четвертий квартал 2026 року. Проте офіційного оголошення довгоочікуваного протистояння досі немає.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Наприкінці червня Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів і втратив звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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