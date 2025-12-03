ТСН у соціальних мережах

У команді Усика пояснили, чому він прагне провести бій саме з Вайлдером

Олександр бажає бачити "Бронзового бомбардувальника" своїм наступним суперником.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / @queensberrypromotions @leighdawneysportpix

Сергій Лапін, директор команди володаря титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, чому той хоче провести бій саме з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

"Вайлдер – це величезне ім'я, яке з'явиться у рекорді Усика. Він є одним з найнебезпечніших панчерів свого покоління, колишнім чемпіоном світу і бійцем, відомим у всьому боксерському світі.

Перемога над такою людиною зміцнює спадщину Усика і закриває ще один важливий розділ історії надважкої ваги. Це не просто бій. Ця подія, яка привертає велику увагу фанатів, ЗМІ та всієї індустрії", – сказав Лапін у коментарі для Boxing King Media.

Раніше сам Усик виявив бажання 2026 року битися з Вайлдером. Українцю вже дозволили провести добровільний захист титулу WBC і самостійно обрати собі суперника для наступного поєдинку.

Нагадаємо, у листопаді Усик відмовився від титулу WBO, через що втратив звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Новим володарем пояса WBO став Фабіо Вордлі. Британця, який у жовтні цього року переміг новозеландця Джозефа Паркера, підвищили з тимчасового до повноцінного чемпіона організації.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку Усик зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу.

Американець програв 4 з останніх 6 боїв: двічі достроково поступився британцю Тайсону Ф'юрі, одностайним рішенням суддів зазнав поразки від новозеландця Джозефа Паркера та був нокаутований китайцем Чжаном Чжилеєм.

В останньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні цього року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

