У команді Усика повідомили, коли та з ким він проведе свій наступний бій

Олександр Усик / © Associated Press

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик планує провести наступний захист поясів у першій половині 2026 року.

Про це директор команди українського боксера Сергій Лапін розповів в інтерв'ю The Ring.

За словами Лапіна, пріоритетним варіантом для наступного бою Усика є проведення обов'язкового захисту за лінією WBO проти переможця поєдинку між новозеландцем Джозефом Паркером та британцем Фабіо Вордлі, який відбудеться 25 жовтня у Лондоні.

Лапін також розповів, що Усик пройшов "реабілітаційний табір" після пошкодження.

"Він почувається добре і перебуває в чудовій формі", – сказав директор команди українського чемпіона.

Нагадаємо, раніше WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Паркера. Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але Олександр попросив відкласти переговори про бій з новозеландцем через травму спини. WBO пішла назустріч українцю і надала йому відтермінування від переговорів на 90 днів, починаючи від 9 серпня 2025 року.

Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.