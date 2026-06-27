- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 1415
- Час на прочитання
- 1 хв
У команді Усика розкрили плани боксера після відмови від титулів
Українець має намір завершити кар'єру поєдинками у США.
Сергій Лапін, директор команди українського ексчемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував рішення боксера відмовитися від своїх титулів.
"Як спортивний директор Усика, можу сказати, що це рішення було ухвалено з огляду на майбутнє надважкої ваги. Олександр відмовився від титулів боксерських організацій, щоб дати Ентоні Джошуа можливість поборотися за них і об'єднати їх.
Метою Олександра завжди було завершити свою легендарну кар'єру останніми боями у США, де він хоче залишити останню главу своєї боксерської спадщини", — сказав Лапін у коментарі ESPN.
Лапін також зазначив, що Усик вирішив зберегти титул The Ring, який вважається символом об'єднаного чемпіонства. Олександр також володів поясами WBC, WBA, IBF, а також другорядним IBO.
Свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.
Раніше повідомлялося, що ексчемпіон світу з України прокоментував рішення Усика звільнити пояси.