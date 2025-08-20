У команді Усика розсекретили ім'я наступного суперника українського чемпіона

Олександр Усик / © Associated Press

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик у наступному бою зустрінеться з обов'язковим претендентом за лінією WBO Джозефом Паркером.

Про це повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін в інтерв'ю SecondsOut.

"У нас є пояс WBO, його перший пояс. У нас є правила. Нам потрібно поговорити з командою, а наступний суперник – Паркер. Чи відбудеться цей бій у Саудівській Аравії? Побачимо, де ми його проведемо і який буде наступний крок", – заявив Лапін.

Зазначимо, що 24 липня Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

Якщо Усик відмовиться битися з Паркером, то пояс WBO стане вакантним і Олександр втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але українець попросив відкласти переговори про бій з новозеландцем через травму.

WBO надала Усику відтермінування від проведення переговорів про організацію поєдинку з Паркером. На який саме час – невідомо.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня цього року, коли на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував британця Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Паркер востаннє виходив у ринг в лютогому цього року, коли в другому раунді нокаутував конголезького боксера Мартіна Баколе. Спочатку новозеландець повинен був битися з Дюбуа за пояс IBF, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію.

33-річний Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Ентоні Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Паркер відреагував на прохання Усика відтермінувати обов'язковий захист титулу WBO.