Проспорт
У команді Вайлдера відреагували на бажання Усика влаштувати бій
Представник американського боксера заявив, що вони відкриті до переговорів про поєдинок з українським чемпіоном.
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер готовий розглянути пропозицію про бій від володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика.
Про це повідомив менеджер американського боксера Шеллі Фінкель.
"Усик – великий чемпіон. У нас є плани на наступний рік, і ми хотіли б, щоб Олександр Усик став їх частиною. Якщо ми отримаємо правильну пропозицію, ми будемо відкриті для цього бою", – сказав Фінкель для Sky Sports.
На рахунку 40-річного Вайлдера 44 перемоги (43 – нокаутом), одна нічия та чотири поразки на профірингу.
Американець програв 4 з останніх 6 боїв: двічі достроково поступився британцю Тайсону Ф'юрі, одностайним рішенням суддів зазнав поразки від новозеландця Джозефа Паркера та був нокаутований китайцем Чжаном Чжилеєм.
В останньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні цього року технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.
У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.
Востаннє Олександр виходив у ринг у липні цього року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа та утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку українець зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
У листопаді Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона світу.