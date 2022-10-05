У компанії Голанда та Де Брейне: українець потрапив до символічної збірної 9-го туру АПЛ

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко увійшов до символічної збірної дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) за версією авторитетного порталу WhoScored.

Статистичний портал WhoScored підбив підсумки 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Місце в символічній збірній з найкращих гравців знайшлося для українського захисника "Евертона" Віталія Миколенка.

23-річний українець відіграв повний виїзний матч проти "Саутгемптона", який завершився перемогою "ірисок" з рахунком 1:2.

За свою гру в переможному поєдинку Миколенко отримав від WhoScored високу оцінку 7,6. Зазначимо, що Віталій став єдиним представником своєї команди у символічній збірній дев'ятого туру АПЛ.

У поточному сезоні Миколенко провів за "Евертон" 8 матчів, результативними діями не відзначався.

Символічна збірна 9-го туру АПЛ від WhoScored:

Воротар: Іллан Мельє (Лідс)

Захисники: Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Бен Мі (Брентфорд), Тіагу Сілва (Челсі), Віталій Миколенко (Евертон)

Півзахисники: Джеймс Меддісон (Лестер), Леандро Троссард (Брайтон), Кевін Де Брейне, Джек Гріліш (обидва - Манчестер Сіті)

Нападники: Роберто Фірміно (Ліверпуль), Ерлінг Голанд (Ман Сіті)

Наразі "Евертон" з 10 очками посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ. Лідирує з 21 балом "Арсенал" іншого українця Олександра Зінченка.

У наступному матчі чемпіонату "іриски" 9 жовтня прийматимуть "Манчестер Юнайтед".

Читайте також:

Хет-трик плюс два асисти Голанда: "Манчестер Сіті" принизив МЮ в манкуніанському дербі

"Арсенал" із Зінченком впевнено обіграв "Тоттенгем" та зміцнив своє лідерство в АПЛ

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу